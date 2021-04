Enochplanista em Outriders? NPC acredita na teoria do mundo plano

Ambientado no século XXII, Outriders é uma ficção científica com todos os elementos que os fãs do gênero curtem: armas hi-tech, exploração espacial, tecnologia de ponta, colonização extraplanetária e muito mais. Porém, mesmo sendo uma narrativa futurista e com conceitos bastante claros, alguns detalhes parecem não ter saído do passado, como é o caso do vilão terraplanista Giovanni “Hailstorm” Russo.

Hailstrom é um mercenário localizado na região nevada de Eagle Peaks que pode ser caçado em uma missão de recompensas. Durante todo o evento — da aceitação da missão até seu encerramento —, nenhum aprofundamento sobre o personagem é esclarecido, então para o jogador o objetivo é bastante direto: eliminar o alvo sem enrolação. Contudo, após o cumprimento na tarefa, o diário do game é automaticamente atualizado, recebendo detalhes sobre a história de Giovanni. Confira abaixo o que ele diz.

“Apesar de ser ridicularizado por seus pares e ameaçado de exclusão do Flores, o pai de Russo nunca negou sua filiação à União da Terra Plana. Só sua valiosa experiência em inteligência artificial e automação proporcionou-lhe a viagem a Enoch. Após sua morte em uma tempestade que atingiu a Primeira Cidade, seu filho continuou seu legado declarando que Enoch também era plano. Ele acredita que Enoch termina logo além das montanhas e da floresta, e que elas agem como barreiras naturais que alertam a humanidade sobre se aventurar mais longe. Ele acredita que o fungo na floresta e o monstro nas montanhas não são nada comparados aos dragões que jazem como as bordas do mundo.”

Curiosamente, Hailstrom viajou entre planetas a bordo de uma nave espacial, mas mesmo assim seguiu firme em seus ideais de acreditar que Enoch é plano. Será que a Square fez uma crítica? Uma piada? Um detalhe solto pensando que ninguém iria ler? Bom, talvez nunca tenhamos essa resposta, então fica aberta à interpretação do jogador.

Outriders está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.