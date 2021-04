‘Enquanto eu estiver em campo, o PSG no mínimo na semifinal está garantido’

Grande nome da classificação do Paris Saint-Germain nesta terça-feira, Neymar se mostrou confiante após a partida, que terminou como derrota por 1 a 0 do PSG para o Bayern, nesta terça-feira, mas classificou os franceses para a semifinal da Champions League.

Segundo o próprio camisa 10, com ele o PSG sempre ficará pelo menos entre os quatro semifinalistas da Champions.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Pode ficar tranquilo. Enquanto eu estiver em campo, o Paris Saint-Germain no mínimo na semifinal está garantido”, disse o brasileiro, ao canal francês RMC.

Nas suas duas primeiras temporada no PSG, Neymar, por conta de lesões, não pode jogar no mata-mata da Champions até a partida derradeira do clube.

Na última temporada, com ele saudável e jogando, o PSG foi até a final.

Com contrato até o meio de 2022, Neymar ainda não quis comentar sobre uma eventual renovação com o clube francês.

“Isso (renovação com o PSG) não é mais assunto. Óbvio que me sinto muito à vontade e em casa aqui no PSG. Me sinto mais feliz do que tava antes”.

Neymar também comentou sobre o fenômeno das redes sociais no dia em que ele joga na Champions, com a #NeyDay bombando.

“O #NeyDay é engraçado, meus amigos quase todos me mandam mensagem. Fico feliz pelo carinho que os brasileiros têm comigo. Apesar de longe, sinto falta de jogar no Brasil, a emoção de jogar no Brasil. Para mim não tem paixão maior”.