Enquanto o Santos retorna da Argentina, os não relacionados treinam no CT Rei Pelé

Depois de perder para o Boca Juniors na Bombonera, o Santos retorna de viagem da Argentina nesta quarta-feira. Dessa forma, o treino pela manhã no CT Rei Pelé contou apenas com os jogadores que não foram relacionados para o jogo pela Libertadores.

Não haveria condições dos jogadores que retornam da Argentina treinarem nesta quarta, por conta do desgaste da viagem. Dessa forma, o elenco completo irá se reapresentar no CT Rei Pelé apenas na quinta-feira, dando início à preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino.

O auxiliar Marcelo Fernandes, que comanda o time interinamente, terá dois dias para ajustar os detalhes finais e definir a equipe que entrará em campo na partida de Bragança Paulista, que acontece neste sábado.

O Santos vive situação delicada nas duas competições que disputa. Enquanto ainda não somou pontos na Libertadores, está na terceira colocação do grupo D do Campeonato Paulista, com dois pontos a menos do que o Guarani. O time ainda tem quatro rodadas para conseguir a classificação às quartas do estadual.