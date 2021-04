Enquete BBB 21: Arthur, Camilla e Pocah, quem deve sair? Vote e opine | BBB 21

Arthur, Camilla de Lucas e Pocah estão no novo paredão formado na noite deste domingo (25) no BBB 21. Esta é a berlinda que vai definir quem fará parte do Top 6 do reality show, que terminará no dia 4 de maio.

O Bolavip Brasil quer saber: quem deve sair do programa? Abaixo, você pode votar em nossa enquete, para deixar sua opinião a respeito de sua torcida neste novo paredão, que encerra a Super Semana do programa — antes, Caio, João e Viih Tube deixaram a casa. Vote:

(Caso não esteja visualizando a enquete, clique aqui para votar)

O 15º Paredão começou, a propósito, com a saída de Viih Tube. Ela recebeu 96,69% dos votos no paredão contra Fiuk e Gilberto, entrando para a galeria das maiores rejeições entre paredões triplos da história do Big Brother Brasil.

Em seguida, os sete participantes restantes disputaram uma nova prova do líder, para definir quem será o novo lider. Gilberto, que estava no paredão, acabou levou a melhor na prova de memória proposta pelo reality show.

O economista, então, indicou Camilla de Lucas para a berlinda. Ela teve direito a um contragolpe, onde indicou Pocah. Na votação da casa, Arthur acabou recebendo três votos e fechou a formação do novo paredão.