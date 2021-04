Enquete BBB 21: Arthur, Fiuk ou Thais, quem deve ser eliminado nesta semana?

O paredão desta semana no BBB 21 está definido. Arthur, Fiuk e Thais foram escolhidos para se enfrentar na berlinda, lutando pela permanência no reality show. Pocah acabou se livrando na Prova Bate e Volta, enquanto Camilla de Lucas ganhou o Anjo de João Luiz.

Foi justamente com o professor de geografia que a formação começou a se desenhar. “A gente não tem dimensão de tudo que viveu e tudo que vai viver. E eu acho que distribuir a imunidade nessa altura do jogo é um gesto muito importante, quase que de sobrevivência, não teria outra pessoa para eu dar senão a Camilla”, disse ele, dando o colar de imunidade a ela.

Em seguida, o líder Caio deu a sua indicação: “A minha indicação hoje é a Thaís. Acho que não era surpresa. Não é com agrado que eu faço isso, mas eu analisando a minha trajetória no jogo, a gente era muito próximo, e eu não sei o que veio a acontecer que a gente se afastou um pouco. E eu ainda tentava algumas vezes. Não fui conversar, porque respeito o espaço”, explicou.

Eu não gosto da VihTube, mas eu vou descontar na pobre da amiga? Não tenho muita afeição pela Thais, mas não tenho antipatia. Já o Fiuk conquistou a minha (e olha que se forem pesquisar, vão me ver dizendo várias vezes que gostava dele). #bbb21 — Pablo Villaça (@pablovillaca)

April 12, 2021





Na sequência, os brothers foram ao confessionário para votar. Lá, os mais citados pelos confinados foram Arthur e Pocah, que foram para a Prova Bate e Volta junto com Fiuk, que já estava no paredão por causa da dinâmica da prova do Líder.

No fim, a prova Bate e Volta acabou dando sorte a Pocah, que conseguiu se safar do paredão, deixando Arthur, Fiuk e Thais na berlinda. O Bolavip Brasil organizou uma enquete para perguntar a você, leitor, quem deve ser o eliminado desta semana no Big Brother Brasil. Vote e deixe sua opinião!