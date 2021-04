Enquete BBB 21: Arthur, João Luiz ou Pocah, quem deve sair hoje? Vote e opine | BBB 21

O 13° paredão do BBB 21 está prestes a ser finalizado. Na noite de hoje (22), mais um participante deve dar adeus ao sonho de ganhar R$ 1,5 milhão: Arthur, João Luiz e Pocah disputam a permanência no reality show, que está em sua reta final.

Assim como vários grandes veículos de imprensa, o Bolavip Brasil deseja saber: quem você acha que deve sair da casa hoje? Abrimos uma enquete para colher a sua opinião a respeito, na qual você pode votar abaixo:

(Caso não consiga visualizar a enquete, clique aqui para votar)

Logo após a eliminação de Caio, Tiago Leifert anunciou a prova do líder. Gilberto venceu a disputa e colocou Pocah na reta. Em seguida, a berlinda ficou completa com os dois mais votados no confessionário: Arthur e João.









A indicação de Gilberto gerou polêmica nas redes sociais: o público esperava que ele indicasse Viih Tube, que lidera todas as enquetes como a mais odiada da edição neste momento. Ela, inclusive, colocou o economista no paredão duas vezes. No entanto, ele escolheu Pocah.

A maioria das enquetes tem dado como certa a saída do professor de geografia. Arthur, antes em desgraça junto ao público, se “reinventou” na reta final e está em terceiro lugar, perdendo para a funkeira, que corre mais risco do que ele neste momento do jogo.