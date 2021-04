Camilla de Lucas, Gilberto e Pocah estão no décimo sexto paredão do BBB 21. Os confinados brigam pela preferência dos telespectadores do Big Brother Brasil e buscam entrar no top 4 do reality show, que já é integrado por Juliette e Fiuk.

Após a eliminação de Arthur, o apresentador Tiago Leifert anunciou a última prova do líder da atual edição do programa. Juliette levou a melhor e indicou Pocah para disputar mais uma berlinda.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.

A funkeira, então, ganhou o direito de tirar um participante da reta. Por questões estratégicas, a cantora salvou filho de Fábio Júnior e completou o paredão. “Vou salvar o Fiuk, por estratégia. Não tem mais o que fazer, não tenho mais uma dupla. Só tenho Deus e a minha torcida. É o meu instinto. Gostar de todos eles, eu gosto, e respeito todos eles“, declarou ela.

BBB 21: enquete oficial é pelo Gshow

Vale lembrar que votação oficial do BBB 21 é apenas pelo site do Gshow. As enquetes parciais não influenciam nos resultados divulgados pela Globo, mas ajudam a satisfazer a curiosidade do público.