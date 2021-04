Enquete BBB 21: Camilla, Gilberto e Juliette estão no paredão, quem deve sair? Vote e opine | BBB 21

Gilberto, Camilla de Lucas e Juliette formam o último paredão do BBB 21. Depois de uma prova de resistência, Fiuk acabou ganhando a vaga na final com a desistência do economista, deixando os três brothers restantes formando a última berlinda da temporada.

O Bolavip Brasil abre a enquete para perguntar a você, leitor: quem deve sair do reality show e formar a grande final do programa, que acontecerá na próxima terça-feira, 4 de maio? Deixe a sua opinião abaixo:

Ontem, Pocah foi eliminada do BBB 21 e logo em seguida Tiago Leifert avisou que os remanescentes deveriam vestir “roupas leves e tênis”. Em seguida, explicou a prova que daria ao vencedor a primeira vaga da final.

Sendo uma prova de resistência, Camilla de Lucas foi a primeira a deixar a competição. Horas depois, foi a vez de Juliette desistir. As duas alegaram labirintite para abandonar a disputa, deixando apenas Fiuk e Gilberto resistindo durante a madrugada.

No meio da manhã, Gilberto alegou cansaço e resolveu deixar a prova. Fiuk, com isso, garantiu sua vaga na grande final. Agora, os três remanescentes precisam disputar o paredão para definir as duas vagas restantes.