Enquete BBB 21: Com a saída de Thaís, quem deve vencer o reality show?

A saída de Thais Braz do “BBB 21” deixou apenas nove participantes na casa mais vigiada do Brasil. A partir de agora, a disputa vai ficar ainda mais acirrada pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Com a eliminação, que aconteceu na noite de ontem (13), quem você acha que deve vencer o reality show? O Bolavip Brasil propõe uma enquete para descobrir quem é o favorito do público a partir de agora. Vote aqui:

Thais foi a eliminada do BBB 21 na noite de ontem (13). A dentista disputou a permanência na casa em um paredão ao lado de Arthur e Fiuk. Considerada uma “planta” no jogo, ela acabou saindo com 82,29% dos votos.









O instrutor de crossfit teve 15,88% dos votos do público. Já o cantor levou apenas 1,83% da preferência da audiência. Praticamente todas as enquetes, incluindo a promovida pelo Bolavip Brasil, davam conta da saída da sister.

Thaís terminou no paredão depois de ser indicada pelo líder da semana, Caio. Arthur foi o mais indicado pela casa e Fiuk teve o azar de perder a “final do mal” da última Prova do Líder. Eles (menos Thais) participaram da Prova Bate e Volta no último domingo com Pocah. A cantora levou a melhor.