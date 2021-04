Enquete BBB 21: jogo começa a virar e Rodolffo pode ter chances de escapar da eliminação por divisão de votos entre torcidas | Big Brother Brasil

Caio, Gilberto e Rodolffo estão no décimo paredão do BBB 21 (Big Brother Brasil), após votação tensa no último domingo (04). Do trio, apenas o doutorando em economia não jogou a prova Bate e Volta, depois de ser indicado pela líder Viih Tube.

Embora as enquetes parciais apontem a eliminação do cantor sertanejo, Caio também está com uma porcentagem alta e corre riscos no paredão. No UOL, por exemplo, o ex-marido de Rafa Kalimann está com 47,23% dos votos, contra 38,48% do fazendeiro.

Se você não puder visualizar a enquete, clique aqui.

BBB 21: Rodolffo pode não ser eliminado por divisão de torcidas

Nas últimas semanas, muitos internautas fizeram campanha pela eliminação de Rodolffo, após polêmicas do brother na casa mais vigiada do Brasil. O artista, no entanto, sobreviveu aos paredões contra Carla Diaz e Sarah.

Apesar de muitos telespectadores acreditarem que o cantor não deve escapar nesta semana, alguns fãs do moreno perceberam que Caio também está na reta e, com isso, começaram a votar no fazendeiro para tentar salvar Rodolffo. Ou seja, ao que tudo indica, a briga pode ser acirrada entre os dois amigos.