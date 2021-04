Enquete BBB 21: Nova parcial aponta diminuição de rejeição de João Luiz, mas o mineiro deve ser o eliminado do programa nesta quinta-feira (22) | Big Brother Brasil

Arthur, João Luiz e Pocah disputam a preferência do público do BBB 21, após não conseguirem escapar do décimo terceiro paredão do reality show. O anúncio da eliminação deve ser feito na noite desta quinta-feira (22), em supersemana no Big Brother Brasil.

Conforme noticiado anteriormente pelo Bolavip Brasil, o professor de geografia é o mais cotado para deixar a casa mais vigiada do Brasil. Novas enquetes parciais, no entanto, apontam para a diminuição da rejeição do mineiro.

Na última quarta-feira (21), o amigo de Camilla de Lucas tinha 59,47% dos votos, de acordo com enquete do UOL. Já na manhã desta quinta, a rejeição diminuiu para 58%, enquanto a de Pocah aumentou para 27,28%.

Enquete BBB 21: como votar no décimo terceiro paredão do programa?

