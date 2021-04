Enquete BBB 21: Nova parcial indica Caio como eliminado no paredão de hoje

A maioria das enquetes de grandes portais sobre o paredão de hoje no BBB 21 aponta um resultado apertado para definir quem vai sair do reality show. A disputa está entre Caio e Rodolffo — dois parceiros de jogo.

Logo que o paredão foi formado no domingo (04), Rodolffo aparecia como favorito para deixar o programa com larga diferença. No entanto, durante o dia de ontem, a torcida do sertanejo “acordou” e passou a votar em Caio, acreditando que Gilberto, outro emparedado, não sairá.

Até o momento, pela enquete do “UOL”, Caio está na frente para ser eliminado hoje por uma pequena diferença: 45,32% para o fazendeiro, enquanto o cantor tem 44,34. Gilberto tem apenas 10,34% da preferência. 860 mil votos foram computados até o fechamento desta matéria.

Na enquete do Bolavip, o resultado é outro: com cerca de 39 mil votos, Rodolffo está na frente com 49%; Caio vem logo atrás com 36% e Gilberto aparece com 14%. A nossa enquete ficará aberta até o momento do anúncio do resultado, no programa ao vivo de hoje.

Rodolffo acabou no centro de uma polêmica ontem, durante o Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil. João Luiz apontou problemas em uma piada feita pelo sertanejo no fim de semana e acabou gerando um clima pesado, em que Rodolffo tentou se explicar — mas se complicou ainda mais.