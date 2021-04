Enquete BBB 21: Novas parciais confirmam Thaís como a eliminada da semana no reality show | Big Brother Brasil

Arthur, Fiuk e Thaís são os emparedados da semana no BBB 21 (Big Brother Brasil) e disputam a preferência do público pela permanência na casa mais vigiada do país. E, ao que tudo indica, o eliminado desta terça-feira (13) não deve surpreender os telespectadores.

Conforme publicado anteriormente pelo Bolavip Brasil, a cirurgiã-dentista lidera a lista de ‘ranço’ dos internautas e pode deixar a casa do BBB 21. De acordo com enquete do UOL, a goiana deve ser eliminada com 70,14% dos votos.

Se você não puder visualizar a enquete, clique aqui.

A sister é seguida por Arthur, que tem 24,85% da antipatia do público, e Fiuk, com 5,01%. Já aqui, no Bolavip Brasil, Thaís tem 70% dos votos, contra 26% do instrutor de crossfit e 4% do filho de Fábio Júnior.

BBB 21: enquetes parciais não influenciam em resultados divulgados pela Globo

Vale lembrar que as enquetes parciais de veículos de comunicação não influenciam nos resultados divulgados pela Globo às terças-feiras. Para votar oficialmente, basta fazer o cadastro no Gshow e confirmar o captcha.