Enquete BBB 21: Parcial aponta Camilla de Lucas como a eliminada desta terça-feira (27), mas resultado segue indefinido | Big Brother Brasil

Arthur, Camilla de Lucas e Pocah disputam a preferência do público do BBB 21, após caírem no décimo quinto paredão do reality show. E, segundo apontam enquetes, a briga entre o trio pela permanência na casa do Big Brother Brasil promete ser intensa até os últimos minutos de votação.

Segundo enquete parcial do Bolavip Brasil, Camilla deve ser eliminada do programa na noite desta terça-feira (27). A carioca tem, até o fechamento desta reportagem, 38% dos votos, contra 31% de Pocah e 31% de Arthur.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.

Já em votação promovida pelo ., o cenário é diferente. A funkeira aparece como a participante mais cotada para deixar a casa mais vigiada do Brasil, com 36,92%. A cantora é seguida pela influenciadora digital, com 34,65%, e pelo instrutor de crossfit, com 28,43%.

BBB 21: parcial do UOL também mostra Camilla de Lucas como a eliminada desta terça-feira (27)

Até às 11h10 desta segunda-feira (26), Camilla de Lucas também aparecia como a possível eliminada de amanhã, com 36,08% dos votos, contra 36,06% do crossfiteiro. O resultado, no entanto, mudava a cada minuto.

Em conversa com Juliette no Quarto Cordel, a carioca se mostrou tranquila com sua trajetória no BBB 21. “Eu não estou com medo de nada, não. Se eu tivesse feito alguma coisa aqui dentro que me… Não estou falando em sair, não estou com medo de nada referente a isso, só da minha trajetória“, declarou ela.