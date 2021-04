Enquete BBB 21: Parcial aponta Viih Tube como a próxima eliminada do programa; público planeja índice de rejeição superior ao de Karol Conká | Big Brother Brasil

Fiuk, Gilberto e Viih Tube estão no décimo quarto paredão do BBB 21, após não conseguirem escapar da berlinda na noite da última quinta-feira (22). Agora, o trio disputa a preferência do público pela permanência na casa do Big Brother Brasil.

Segundo enquete promovida pelo UOL, Viih Tube deve ser a próxima eliminada do reality show. Conforme parcial na manhã desta sexta-feira (23), a tendência é que a influenciadora digital deixe a casa mais vigiada do Brasil com alto índice de rejeição.

Caso você não consiga visualizar a enquete, clique aqui.

De acordo com a enquete do UOL, a loira tem 94,47% da antipatia dos telespectadores no momento. A youtuber e atriz é seguida por Gilberto, que conta com 2,77% dos votos, e Fiuk, com 2,76%.

BBB 21: enquete aponta que Viih Tube pode ser eliminada com rejeição maior que a de Projota

Viih Tube pode entrar para a lista de mais rejeitados do BBB 21. Na enquete do UOL, a jovem aparece com uma porcentagem maior que a de Projota, que foi eliminado com 91,89% dos votos.

Vale lembrar que Karol Conká e Nego Di são recordistas no quesito rejeição do público. A rapper deixou o programa com 99,17% dos votos, enquanto o comediante saiu com 98,76%.