Enquete BBB 21: parcial atualizada aponta Camilla de Lucas como a eliminada do programa nesta terça-feira; vote | Big Brother Brasil

O Brasil conhece mais um eliminado do BBB 21 na noite desta terça-feira (27), após o tradicional discurso realizado pelo apresentador Tiago Leifert. A votação do décimo quinto paredão do reality show promete ser acirrada até os últimos minutos, com Arthur e Camilla de Lucas como os mais cotados para deixar a casa do Big Brother Brasil.

De acordo com enquete parcial atualizada do UOL, Camilla deve ser a eliminada de hoje. A sister aparece com 41,11% dos votos no momento, contra 38,67% de Arthur. Pocah, por outro lado, parece a menos ameaçada, com 20,21% da antipatia do público.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.

BBB 21: enquete do Bolavip Brasil também aponta eliminação de Camilla de Lucas

A nova parcial do Bolavip Brasil também aponta a eliminação da influenciadora nesta terça-feira (27). A carioca tem 38% dos votos na enquete atualizada, contra 34% de Arthur e 28% de Pocah. Quase 18 mil pessoas já participaram da votação do site.

No paredão pela primeira vez, Camilla pegou sua mochila e fez um vídeo para o #FeedBBB como se estivesse deixando a casa mais vigiada do Brasil. Mais cedo, a sister manifestou o desejo de permanecer no confinamento.

“Ai, eu quero ficar, gente, não quero ir embora, não. Poxa, não quero ir embora, não“, declarou ela, de acordo com informações do Gshow.

Como votar no décimo quinto paredão do BBB 21?

Vale lembrar que as enquetes promovidas por veículos de comunicação não influenciam diretamente nos resultados divulgados pela Globo. A votação oficial é somente pelo Gshow, clique nesse link para votar.