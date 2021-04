Enquete BBB 21: porcentagem de Viih Tube diminui, mas sister deve ser eliminada do programa e pode entrar para o ranking de maiores rejeições do reality | Big Brother Brasil

Fiuk, Gilberto e Viih Tube disputam a preferência do público do BBB 21, em busca da permanência na casa mais vigiada do Brasil. O apresentador Tiago Leifert divulga o resultado do paredão na noite deste domingo (25), mas os telespectadores do Big Brother Brasil não devem se surpreender com a eliminação.

Segundo enquete parcial do UOL, Viih Tube deve ser eliminada do programa com um número altíssimo. Embora a porcentagem da influenciadora digital tenha diminuído, a tendência é que a sister entre para o ranking de maiores rejeições desta edição do reality show.

Caso você não consiga visualizar a enquete, clique aqui.

Na última sexta-feira (23), a loira apareceu com 94,47% dos votos, de acordo com a enquete promovida pelo UOL. Já na manhã deste sábado (24), a porcentagem reduziu quase 1% e foi para 93,61%.

Caso a alta porcentagem de Viih Tube se confirme, a youtuber pode entrar para o ranking de maiores rejeições desta edição do programa, que é encabeçada por Karol Conká e Nego Di, com 99,17% e 98,76% dos votos, respectivamente.