Enquete BBB 21: Prévia indica disputa acirrada entre Arthur, Pocah e Camilla | BBB 21

De acordo com a primeira prévia das enquetes de vários portais de mídia e também do Bolavip Brasil, a disputa no próximo paredão do BBB 21 vai ser acirrada. Pocah, Arthur e Camilla de Lucas estão na berlinda e quase empatados.

Às 7h desta segunda-feira (26), o instrutor de crossfit na frente por muito pouco: 35,34% da preferência do público. Em seguida, quase empatada, está Camilla, com 33,77%. Pocah ficou com 30,89%, de acordo com o UOL. As parciais serão atualizadas durante todo o dia.

(Caso não esteja visualizando a enquete, clique aqui para votar)

O 15º Paredão começou, a propósito, com a saída de Viih Tube. Ela recebeu 96,69% dos votos no paredão contra Fiuk e Gilberto, entrando para a galeria das maiores rejeições entre paredões triplos da história do Big Brother Brasil.

Em seguida, os sete participantes restantes disputaram uma nova prova do líder, para definir quem será o novo lider. Gilberto, que estava no paredão, acabou levou a melhor na prova de memória proposta pelo reality show.

O economista, então, indicou Camilla de Lucas para a berlinda. Ela teve direito a um contragolpe, onde indicou Pocah. Na votação da casa, Arthur acabou recebendo três votos e fechou a formação do novo paredão.