Enquete BBB 21: Quem deve ir pro paredão desta terça-feira? | Big Brother Brasil

O 12º paredão do Big Brother Brasil 2021 ganhará forma neste domingo. Após Viih Tube vencer a prova do líder da semana, a jovem terá de escolher dois dos outros oito participantes para irem ao paredão, sim, dessa vez serão dois escolhidos pela líder. Será que Gilberto será um dos escolhidos dela?

Geralmente, todas as formações de paredão do Big Brother Brasil são ao vivo no domingo, sob a apresentação de Thiago Leifert, com isso, você terá tempo de votar em que você quer ver no paredão da próxima terça-feira, dia de eliminação do reality show.

Quem continua no programa?

Fiuk, Juliette, Pocah, João, Camilla, Caio, Arthur e Gilberto, além é claro da líder, Viih Tube, que terá o prazer ou pelo menos a missão, de escolher dois dos outros “brothers” para ir direto ao paredão, sem a chance de disputar a prova “bate e volta.

Escolha suas três opções e vota abaixo:

