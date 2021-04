Enquete BBB 21: quem deve sair do programa no décimo quarto paredão? Vote em quem você quer eliminar | Big Brother Brasil

O décimo quarto paredão do BBB 21 foi definido na noite da última quinta-feira (22), com Fiuk, Gilberto e Viih Tube na reta. O doutorando em economia não escapou da berlinda depois de ser indicado pela líder Pocah, enquanto a influenciadora digital acabou sendo a mais votada da casa. No contragolpe, a loira puxou o filho de Fábio Júnior.

Conforme adiantado por enquetes parciais, João Luiz foi eliminado do Big Brother Brasil na última quinta. Na sequência, o apresentador Tiago Leifert anunciou uma nova prova do líder. Juliette quase saiu vencedora, mas foi traída pela sorte e perdeu para Pocah.

No confessionário, Gilberto, Fiuk e Arthur votaram em Viih Tube. Juliette e Camilla escolheram o instrutor de crossfit, ao passo que Viih optou por dar um voto no irmão de Cleo Pires. Não deixe de votar na enquete em quem você quer eliminar do programa.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.

Enquete BBB 21: votação oficial é pelo Gshow

Vale lembrar que qualquer enquete parcial sobre o BBB 21 não influencia no resultado divulgado pela Globo. A votação oficial é apenas pelo Gshow, mas os veículos de comunicação apostam em parciais para ajudar com a curiosidade dos telespectadores.