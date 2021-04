Enquete BBB 21: Quem deve vencer a Prova do Líder de hoje? Vote!

Nesta quinta-feira (08), o BBB 21 realiza a Prova do Líder que vai determinar quem vai levar a coroa da semana no reality show. Como de praxe, a decisão vai ser exibida ao vivo no programa ao vivo apresentado por Tiago Leifert, na Globo.

A liderança na última semana foi exercida por Viih Tube, que foi a última a deixar a prova de resistência, onde os brothers tinham que dançar quase sem parar. A influenciadora travou uma disputa individual com Arthur e a dupla completou 14 horas de resistência.

O primeiro eliminado da dinâmica foi Fiuk, seguido por Caio, Camilla de Lucas, Pocah, Thaís, Gilberto, João e Rodolffo. Perto do final, Juliette, Viih Tube e Arthur protagonizaram uma competição acalorada, especialmente porque o instrutor de crossfit ficou com receio de ser mandado ao paredão pela advogada.

Por fim, a paraibana desistiu da prova, o que tranquilizou Arthur. Pouco tempo depois, o educador físico abandonou a maratona de dança e, com isso, Viih Tube conquistou sua primeira liderança na casa mais vigiada do Brasil.

No paredão de terça (06), a youtuber indicou Gilberto direto para o paredão, sem direito a fazer a prova Bate e Volta. A dinâmica da semana colocou os “bastiões” Rodolffo e Caio junto ao economista na berlinda, e o sertanejo terminou eliminado do programa.