Enquete BBB 21: quem sai no décimo quinto paredão do programa? Vote em quem você quer que seja eliminado | Big Brother Brasil

O décimo quinto paredão do BBB 21 foi formado na noite deste domingo (25), com Arthur, Camilla de Lucas e Pocah na reta. A influenciadora caiu na berlinda depois de ser indicada pelo líder Gilberto e, no contragolpe, a carioca puxou a funkeira. Já o instrutor de crossfit foi o mais votado da casa, com três votos.

O ‘superdomingo’ no reality show não decepcionou. Após a eliminação de Viih Tube, que deixou o programa com 96,69%, dos votos, Gilberto venceu a prova de memória e conquistou a liderança pela terceira vez. Na sequência, o apresentador Tiago Leifert anunciou a votação aberta.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui. A votação do Bolavip Brasil se encerra às 23h59 desta terça-feira (27).

Arthur recebeu os votos de Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette. A advogada e maquiadora, por sua vez, foi votada apenas pelo crossfiteiro. Já Pocah escolheu o filho de Fábio Júnior, que conseguiu escapar do paredão.

BBB 21: enquete oficial do Gshow já está aberta

Vale lembrar que a votação para eliminar mais um confinado do BBB 21 já está aberta. O resultado sai nesta terça-feira (27), mas você pode participar da enquete oficial clicando aqui. Não deixe também de votar no site do Bolavip Brasil.