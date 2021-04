Enquete BBB 21: quem você quer eliminar do reality show neste domingo (25)? Vote! | Big Brother Brasil

Emparedados na décima quarta berlinda do BBB 21, Fiuk, Gilberto e Viih Tube disputarão a preferência do público na noite deste domingo (25). Um dos confinados deixará a casa do Big Brother Brasil e dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

No paredão pela primeira vez, a influenciadora digital foi a mais votada no confessionário na última quinta-feira (22), com três votos. Em conversa com Camilla, Juliette e Pocah no Quarto Cordel, a loira inclusive manifestou o medo de ser eliminada do reality show.

O filho de Fábio Júnior, por outro lado, não escapou da berlinda depois de ser puxado por Viih Tube no contragolpe. Já Gilberto foi indicado pela líder Pocah, que recentemente voltou de um paredão.

Enquete BBB 21: vote em quem você quer eliminar

Já de olho na eliminação da noite deste domingo (25), o Bolavip Brasil preparou uma enquete para saber quem você quer que saia do reality show hoje. Vote abaixo!

