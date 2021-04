Enquete BBB 21: quem você quer que vença a prova do líder nesta quinta-feira? Vote! | Big Brother Brasil

A prova do líder do BBB 21 acontece na noite desta quinta-feira (15), com uma dinâmica que ainda deve ser revelada pelo apresentador Tiago Leifert. O programa está previsto para começar às 22h45 (de Brasília).

Como é de praxe, o público saberá se a disputa será de habilidade, sorte ou resistência poucos minutos antes da realização da prova. Leifert também revelará como será formado o décimo segundo paredão desta edição do Big Brother Brasil.

Vale lembrar que o atual líder é o fazendeiro Caio, em reinado inédito. O goiano pode participar da dinâmica desta quinta, que ainda deve ter Arthur, Camilla de Lucas, Fiuk, Gilberto, João, Juliette, Pocah e Viih Tube.

Enquete BBB 21: quem você quer que vença a prova do líder nesta quinta-feira (15)?

