Enquete BBB 21: quem você quer ver no próximo paredão do programa, que será formado nesta quinta (22)? Vote! | Big Brother Brasil

A nova formação do paredão do BBB 21 acontece já na noite desta quinta-feira (22), depois da eliminação de um confinado. Conforme informado anteriormente pelo apresentador Tiago Leifert, o Big Brother Brasil segue com o cronograma da ‘supersemana’.

Após Leifert anunciar o décimo segundo eliminado do programa, os brothers disputarão uma nova prova do líder. O vencedor, como é de praxe, indicará um participante à berlinda e mais um paredão será definido.

A poucos dias para o fim desta edição do reality show, restarão sete confinados na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. E, ao que tudo indica, a disputa para a eliminação de hoje está entre João e Pocah.

Para saber quais integrantes do programa o público tem mais antipatia, o Bolavip Brasil promoveu uma enquete para descobrir quem os telespectadores querem ver na reta nesta quinta. Vote abaixo!

BBB 21: vote em quais participantes você quer ver no paredão nesta quinta-feira (22)

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.