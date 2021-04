Enquete BBB 21: votação parcial aponta quem deve ser o eliminado no décimo terceiro paredão do reality show | Big Brother Brasil

O décimo terceiro paredão do BBB 21 está definido. Arthur, João Luiz e Pocah disputam a preferência do público do Big Brother Brasil, depois de uma formação tensa realizada na noite da última terça-feira (20).

Logo após a eliminação de Caio, Tiago Leifert anunciou a prova do líder. Gilberto venceu a disputa e colocou Pocah na reta. Em seguida, a berlinda ficou completa com os dois mais votados no confessionário: Arthur e João.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.

BBB 21: enquete aponta quem deve ser o eliminado no décimo terceiro paredão do reality show

Segundo enquete promovida pelo UOL, João deve ser o eliminado no décimo terceiro paredão do BBB 21. O professor de geografia tem 59,47% da antipatia do público, contra 26,40% de Pocah e 14,13% de Arthur.

Vale lembrar que as enquetes parciais de veículos de comunicação não influenciam nos resultados divulgados pela Globo. As votações oficiais são sempre realizadas apenas pelo site do Gshow.