Enquete BBB21 aponta porcentagens no paredão entre Caio, Gilberto e Rodolffo · .

O público está dividido entre Caio Afiune e Rodolffo no décimo paredão do BBB21. Pelo menos é o que aponta a parcial da enquete do ., que conta com mais de 228 mil votos até a publicação deste texto. Na prévia da berlinda tripla, o sertanejo tem 52,53% da porcentagem de rejeição, o fazendeiro aparece com 34,77%, e Gilberto Nogueira fica com os outros 12,70%.

Enquete BBB21 ->Caio, Gilberto e Rodolffo estão no paredão; votação e quem sai

O resultado é diferente do da enquete do UOL, que está com mais de 959 mil votos. Para 45,67% dos votantes do portal, quem deve deixar a briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality da Globo é Caio. Outros 44,23% rejeitam Rodolffo, e apenas 10,10% desejam a saída do economista.

Quando as pesquisas na web indicam uma diferença apertada entre os participantes, o resultado final pode ser diferente do esperado. Internautas apontam que Rodolffo já fez comentários homofóbicos, machistas e mais recentemente de cunho racista contra João Luiz Pedrosa no confinamento.

No Jogo da Discórdia de segunda-feira (5), o professor chorou ao expor ao vivo que havia sofrido ao ter o cabelo comparado com a peruca de homem das cavernas. Em um primeiro momento, o sertanejo reforçou que realmente achava parecido e, depois de ter sido criticado, se desculpou de forma tímida.

Boa parte do público que acompanha o BBB21 passou a defender ainda com mais afinco a eliminação de Rodolffo. No entanto, alguns telespectadores entenderam o caso como simples “mimimi” de João Luiz e passaram pano para o cantor –o que deixou Caio mais ameaçado no paredão.

Essas diferentes percepções dos movimentos na web e do público de casa que não é ativo nas redes sociais, mas que participa da votação no site oficial, podem causar uma diferença nas porcentagens indicadas nas enquetes.

Os questionários não possuem resultado científico, apenas retratam uma tendência de parte dos telespectadores do Big Brother Brasil 21. O resultado oficial do décimo paredão da temporada é o obtido pelos votos no site da Globo e será conhecido durante o programa desta terça (6).

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#33 – A vida dos administradores de perfis dos participantes do BBB” no Spreaker.