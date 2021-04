Pocah, Camilla e Gilberto estão no paredão do BBB21 formado nesta terça-feira (27). Juliette venceu a prova do líder e indicou Pocah para o paredão.

A cantora imunizou Fiuk e, desta forma, Gilberto acabou indo para a berlinda.

Quem você deseja ver fora do reality show? Vote na nossa enquete!

A enquete será encerrada na próxima quinta-feira (29), às 18h.