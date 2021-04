Enquete do iBahia aponta Arthur como eliminado nesta terça-feira (27)

Arthur deve dar adeus ao Big Brother Brasil 21 nesta terça-feira (27). De acordo com a enquete do iBahia, o crossfiteiro será o mais votado no paredão com Pocah e Camilla.

Na nossa enquete, Arthur teve 41% dos votos (1360), Pocah 36% (1185) e Camilla 23% (744). Ao todo, foram 3.289 votos.

O instrutor de Crossfit Arthur tem 26 anos e é de Conduru, no Espírito Santo. Aos 14 anos foi para Goiânia para iniciar a vida profissional no futebol. Como jogador, passou por clubes como Atlético Goianiense e Ponte Preta, mas algumas lesões impediram sua continuidade no esporte. Foi quando decidiu mudar os planos e cursar Educação Física. Deu aulas em escola e, há dois anos, conseguiu realizar o sonho de morar no Rio de Janeiro, onde exerce a profissão atual.

Logo nos primeiros dias na casa, Arthur se aproximou de Projota e os dois se tornaram inseparáveis. Ao lado do rapper, o crossfiteiro não agradava o público com suas estratégias que quase sempre davam errado.

Ele teve um romance com Carla Diaz, o que despertou ainda mais a antipatia do público. Muitos questionavam a maneira pouco cuidadosa que ele lidava com a atriz e esperavam que ela rompesse com ele.

Com a saída do amigo e da ‘namorada’, Arthur mostrou outro lado no programa, se aproximando de Gil e resolvendo as tretas que teve com Fiuk e Juliette e passou a agradar o público.