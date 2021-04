Enquete do iBahia aponta Caio como eliminado nesta terça-feira (20)

O Big Brother Brasil 21 já está entrando na sua reta final e, se depender dos internautas do iBahia, quem dá adeus ao reality show nesta terça-feira (20) é Caio. Na disputa com Gil e Fiuk, o fazendeiro deve levar a pior e deixar o programa. Na nossa enquete, ele teve 74% dos votos (2293)

A votação contou com 3074 votos. Fiuk ficou em segundo lugar com 19% dos votos (592) e Gil em terceiro com 7% (199).

O fazendeiro Caio tem 32 anos e é natural de Anápolis, em Goiás. Antes de entrar no BBB, trabalhava na propriedade de seu pai, onde plantam soja e milho e criam gado. Cresceu em ambiente rural e, por isso, se diz apaixonado pelo contato com a natureza e pela vida no campo desde a infância. Passou por quatro faculdades, dentre elas a de Agronomia, mas não chegou a completar nenhum dos cursos. Hoje mora com a noiva e tem duas filhas.

Desde o início do programa, Caio se juntou ao cantor Rodolffo e formaram a dupla caipira da edição, com o direito a apelido e tudo: Bastião. Os ‘Bastião’ divertiram o público com o jeito deles, e dentro da casa procuravam se envolver menos o possível no jogo. Pelo menos na primeira metade do reality.

Caio se aproximou de Gil e Sarah e, junto com Rodolffo, foram uma importante aliança. Com a saída do Bastião, após rompimento com a outra dupla, Caio se aliou a Arthur e retornou às boas com Gil.

Antes deste paredão, Caio havia disputado a berlinda falsa, que culminou na saída fake de Carla Diaz e disputou um paredão com Rodolffo e Gil.

A líder Viih Tube precisou indicar duas pessoas para o paredão e colocou Gil e Fiuk na berlinda. Arthur foi o mais votado da casa e o segundo com mais votos ficou empatado entre Caio, Pocah, Juliette e João. Viih precisou decidir novamente e optou por colocar o fazendeiro.