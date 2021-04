Enquete do iBahia aponta Viih Tube como eliminada deste domingo (25)

Neste domingo (25), acontece a eliminação do décimo terceiro paredão do ‘BBB 21’, que é formado por Gil, Fiuk e Viih Tube. De acordo com a enquete do iBahia, a influenciadora vai deixar o reality. Ele teve 93% dos votos registrados no site.

O segundo mais votado foi Fiuk com 4% dos votos. Gil ficou em terceiro, com apenas 3%. A enquete contou com 3.847 votos.

Vitória Felício Moraes, mais conhecida como Viih Tube, tem apenas 20 anos e nasceu em Sorocaba, São Paulo. Ela começou sua carreira no YouTube com apenas 12 anos e hoje conta com mais de 10 milhões de inscritos no seu canal.

Sua participação no programa tem sido bastante comentada. Integrante do grupo Camarote, ela é considerada a maior jogadora da edição e ganhou os outros participantes na lábia diversas vezes, sendo responsável por mudar o rumo de indicações.

Outro fator que tornou Viih Tube alvo de comentários foi a sua falta de higiene. A youtuber foi a participante que tomou menos banhos na edição, e por isso virou motivo de zoeira dentro e fora da casa.

Durante o reality, ela foi querida por todos os brothers, mas se aproximou mais de Thaís e Juliette. Sua relação com a paraibana passou por altos e baixos e muitos telespectadores consideram a youtuber falsa.

Este é o primeiro paredão que Viih Tube enfrenta. Ela recebeu votos de Gil, Fiuk e Arthur e foi a indicada pela casa. Com o poder do contragolpe, a youtuber puxou Fiuk para o paredão. A líder Pocah indicou Gil por causa dos desentendimentos ao longo do programa.