Enquete Melhor Ator Oscar 2021: Vote em quem merece levar o prêmio | Oscar 2021

Com a proximidade do Oscar 2021, cresce a expectativa para saber quem levará a estatueta de Melhor Filme da premiação. O anúncio dos vencedores acontecerá no dia 25, com transmissão ao vivo pela Globo e pela TNT.

De acordo com a prévia da enquete do Bolavip Brasil, Anthony Hopkins (“Meu Pai”) deve ser o vencedor da noite. Em segundo lugar, está Chadwick Boseman (“A Voz Surprema do Blues”), com Gary Oldman (“Mank”) em terceiro. Riz Ahmed (“O Som do Silêncio”) e Steven Yeun (“Minari”) não receberam votos. A enquete continua aberta, vote:

(Caso não visualize a enquete, clique aqui para votar)

Vamos a alguns dados: a maioria das casas de apostas dão como certa a vitória de Boseman, seguido por Hopkins, Ahmed, Yeun e Oldman. O favoritismo do ator, que morreu em agosto do ano passado, vem desde o lançamento do filme no fim do ano passado.









Neste ano, a categoria tem mais novatos do que veteranos: apenas Hopkins e Oldman tiveram indicações antes. O primeiro já ganhou seu Oscar em 1992, por “O Silêncio dos Inocentes”, enquanto o segundo recebeu o prêmio por “O Destino de Uma Nação”, em 2018.

Boseman é o quinto ator a ser indicado postumamente ao prêmio. Antes dele, houve James Dean (“Vidas Amargas”, em 1955, e “Assim Caminha a Humanidade”, em 1957), Spencer Tracy (“Adivinhe Quem Vem para Jantar”, em 1968), Peter Finch (“Network: Rede de Intrigas, em 1977) e Massimo Troisi (“O Carteiro e o Poeta”, 1955). Apenas Finch venceu.