Enquete Oscar 2021: Quem merece levar como Melhor Filme? | Oscar 2021

O Oscar 2021 acontecerá no domingo (25), com algumas adaptações por conta da pandemia do novo coronavírus. A cerimônia será toda presencial, mas com poucos convidados e dividida em dois ambientes diferentes, para evitar aglomerações.

O Bolavip Brasil faz a cobertura da premiação mais importante da indústria cinematográfica e quer saber: para você, qual é o melhor filme do ano? Vote em nossa enquete e ajude a mapear quais são os favoritos de 2021!

(Caso não esteja visualizando a enquete, clique aqui para votar!)

Boa parte dos indicados do Oscar 2021 vieram, principalmente, do streaming. Com os cinemas fechados, boa parte dos longas já está disponível para quem quiser assistir de casa. No entanto, na categoria de Melhor Filme, apenas três deles são de empresas do tipo.









Trata-se de “Mank” e “Os 7 de Chicago”, que são da Netflix, e “O Som do Silêncio”, que foi produzido pela Amazon. O restante — “Meu Pai”, “Judas e o Messias Negro”, “Minari”, “Nomadland” e “Bela Vingança”, passaram ou ainda passarão pelo circuito brasileiro.

O Oscar 2021 vai acontecer no dia 25 de abril, e no Brasil terá transmissão pela Globo. Nos canais fechados, a TNT vai ser a responsável por transmitir a festa, como já acontece há vários anos. Nas duas emissoras, haverá tradução simultânea. Aqui, você pode relembrar quais foram os vencedores dos anos anteriores.