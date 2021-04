Enquete Oscar 2021: Quem merece levar o prêmio de Melhor Atriz? | Oscar 2021

O Oscar 2021 se aproxima: a cerimônia será feita no 25 de abril, em formato presencial, em dois lugares diferentes de Hollywood, para evitar aglomerações que possam espalhar a covid-19 entre os convidados.

Neste ano, as indicadas ao prêmio de Melhor Atriz são: Viola Davis (“A Voz Suprema do Blues”), Andra Day (“Os Estados Unidos vs. Billie Holiday”), Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”), Frances McDormand (“Nomadland”) e Carey Mulligan (“Bela Vingança”). O Bolavip quer saber: quem você acredita que leva a estatueta? Vote em nossa enquete, abaixo:

As casas de apostas norte-americanas dão como certa a vitória de Mulligan, seguida de Davis, Day, McDormand e Kirby. Caso se concretize, será a primeira vitória da atriz, que já foi indicada antes, em 2014, pelo filme “Educação”.









Caso McDormand saia da festa com o prêmio nas mãos, ela se juntará a Katherine Hepburn, Meryl Streep e Ingrid Bergman no grupo de mulheres que receberam três ou mais estatuetas do Oscar por trabalhos de atuação (somando categoria principal e coadjuvante).

Day é a décima-terceira atriz negra a ser indicada na categoria. Davis já venceu como coadjuvante em “Um Limite Entre Nós” (2017), e este se tornou apenas o segundo ano na história em que duas mulheres são indicadas como Melhor Atriz.

Antes, só havia acontecido em 1973, com Diana Ross (“O Ocaso de Uma Estrela”) e Cicely Tyson (“Lágrimas de Esperança”) na disputa. Coincidentemente, Ross foi indicada pelo mesmo papel de Day neste ano: as duas interpretaram Billie Holliday.