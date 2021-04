Enquetes do UOL já acertaram 90% dos eliminados do BBB 21; veja quem está na frente para sair da casa nesta terça-feira

Já é de praxe sempre que tem paredão no Big Bother Brasil os telespectadores e fãs do reality show consultarem a enquete feita pelo UOL. Sempre que um emparedado está na frente para sair na enquete, é quase certeza que ele deixará a casa mais vigiada na noite de terça-feira.

Rodolffo Matthaus, o último eliminado do “BBB 21”, participou do programa da Fátima Bernardes hoje e falou que acompanha as enquetes sobre os paredões do reality show. Diante da fala do cantor, a jornalista disse não acreditar na “boca de urna” do programa e afirmou que “o que vale é o da hora”.

Apesar da desconfiança de Fátima Bernardes, a enquete do UOL acertou nove dos dez eliminados do “BBB 21”, incluindo o paredão falso de Carla Diaz. O público discordou apenas da eliminação do próprio Rodolffo, apontando que Caio, melhor amigo do sertanejo no confinamento, é que sairia do reality.

No “Encontro”, Rodolffo foi provocado pela Fátima sobre quem vai ser o eliminado de hoje no jogo, na disputa envolvendo Arthur, Fiuk e Thaís. O sertanejo apostou na cirurgiã-dentista, da mesma forma que aponta o resultado parcial da enquete do UOL até o momento.

“Acho que nesse momento a Thaís deve sair, pelo que estou acompanhando na Internet. Acredito que talvez, em relação ao jogo que ela desenvolveu no decorrer do programa todo, o público possa ter achado que a hora de ela sair é agora”, justificou o sertanejo.