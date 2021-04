Entenda a importância da Litosfera 

A litosfera trata-se da parte mais externa do planeta Terra, composta por uma camada rochosa que pode variar de espessura dependendo da região montanhosa ou de profundidades marinhas.

Ou seja, ela acaba sendo formada pela crosta terrestre e oceânica, além da parte externa do manto superior.

A litosfera poderá aparecer em provas de vestibulares e no Enem “Exame nacional do Ensino Médio”. Por isso, acompanhe o artigo e saiba mais sobre!

Características da litosfera

A litosfera acaba relacionando-se com outras camadas do planeta como a hidrosfera, atmosfera e a biosfera, podendo sofrer algumas transformações por efeito delas.

Sua formação possui minerais e rochas, sendo formada por três tipos:

Ígneas

Sedimentares

Metamórficas

As camadas da Terra possuem composições químicas e temperaturas diferentes, ajudando na formação do manto líquido devido às temperaturas altíssimas, em torno dos 1000°C.

Ademais, a crosta acaba compreendida como uma película que cobre a superfície da Terra. Ou seja, uma camada sólida com o manto mais “plástico” com consistência menos rígida.

Placas Tectônicas

A crosta terrestre possui uma faixa fina e descontínua, dividida em blocos rochosos denominados “Placas Tectônicas”.

A saber, na superfície das placas tectônicas ficam os continentes, por conta das correntes de convecção, oriundas do calor emanado do interior do planeta, movimentando as placas lentamente.

Além disso, as zonas de encontro das placas formam as cadeias montanhosas, as falhas e os denominados fenômenos montanhosos, além de tsunamis e vulcões.

Já as chamadas zonas de subducção compreende o local que a placa mergulha para baixo da outra. Por isso, trata-se de um local com bastante atividade sísmica.

Já no Brasil seu território fica bem no centro da placa sul-americana, o país não sente praticamente nenhum efeito da placa.

Em contrapartida, países como o Chile que fica em um local de zona de fronteira entre placas, por isso é atingido com certa frequência por terremotos e atividades vulcânicas.

Curiosidades da litosfera

A litosfera possui algumas curiosidades e características marcantes, veja as principais delas:

A composição química da litosfera é formada principalmente por oxigênio, silício e alumínio.

Suas rochas são formadas por minerais, principalmente o granito, quartzo, areia e mica.

Pedras como rubi e esmeralda são compostas por óxidos.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre a litosfera?

