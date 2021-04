Entenda a importância do clássico para os titulares do Corinthians na Vila

Vagner Mancini colocou em campo, na última quinta-feira, o que entende ser o melhor Corinthians para esse momento.

A equipe, porém, não deu a resposta que o técnico imaginava contra o River Plate, lanterna do campeonato paraguaio.

Por isso, o clássico contra o Santos, nesse domingo, a partir das 20 horas, na Vila Belmiro, será uma nova oportunidade para aqueles atletas que foram preteridos no embate pela Copa Sul-Americana.

Devido ao curto intervalo entre os compromissos, Mancini novamente vai aproveitar o elenco para dar descanso a quem não teve tempo de se recuperar do desgaste pela partida em Assunção.

Mas, o período maior entre o clássico com o Santos e o desafio contra o Peñarol vai permitir que Mancini apresente novidades, quinta-feira, na Neo Química Arena, se o técnico entender que deve mexer na escalação, diferente desse domingo, quando jogadores foram descartados por causa dos exames físicos e fisiológicos.

Internamente, o entendimento é de que se algum jogador se destacar na Vila, ele pode aparecer entre os titulares no confronto pelo torneio continental, pois serão quatro dias entre um jogo e o outro.

A maior insatisfação é com o setor ofensivo. Ou seja, para jogadores como Vitinho, Cauê, Gabriel Pereira ou Rodrigo Varanda a partida desse domingo é crucial para determinar de que maneira eles serão ou não aproveitados durante a semana. É a chance de ganhar espaço na equipe principal. E isso também vale para Gustavo Mosquito, que perdeu sua condição de titular para Léo Natel na última quinta, mas viu seu concorrente não ir bem no jogo.

O Corinthians é líder do Grupo A no Campeonato Paulista, mas está sob pressão. A principal torcida organizada do clube compareceu ao CT Joaquim Grava na véspera do duelo com o Peixe para pedir a saída de Mancini.