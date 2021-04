Entenda a Prova do Anjo Fanta Guaraná | PROVA DO ANJO FANTA GUARANÁ

“Prova do Anjo é Fanta Guaraná, é uma prova de revezamento. O objetivo é trazer duas latas de Fanta Guaraná de um lado da prova para o outro. Vocês estão vendo as latinhas ali? À esquerda de vocês. Tem duas latinhas também. O objetivo é trazer a latinha de Fanta Guaraná de um lado da prova para o outro. Como é que vai funcionar: o colete laranja pega uma latinha, sobe na lata gigante, e o colete verde vai trazer o parceiro usando as rodas, o mais rápido que você puder, traz o parceiro que vai estar na latona. Quando o colete laranja chegar lá do outro lado, pula da lata, deposita a latinha em um dos nichos, tanto faz, e faça o revezamento. Agora é a vez do colete verde ir buscar uma latinha. Suba na lata gigante, seu amiguinho de colete laranja vai te mandar lá para o outro lado, você pega a latinha, colete verde, volta para a lata gigante, e seu amigo vai te trazer de volta. Você coloca a latinha no nicho, e agora a gente chega na parte final da prova: colete laranja então, revezou, sobe na lata gigante, volta lá do outro lado para apertar o botão, quem apertar primeiro ganha”.