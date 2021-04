Entenda a treta envolvendo Pocah, Juliette e Camilla na festa do BBB 21

Oferecimento Apesar do clima de reta final e de mais amenidade entre os brothers, ainda existe espaço para umas treta uma hora ou outra no Big Brother Brasil 21. A da vez envolveu Pocah, Camilla e Juliette durante a festa desta sexta-feira (23).

Tudo começou quando tocava na festa a versão remix de ‘Zé do caroço’. Pocah, líder da semana, entrou na pista de dança comemorando ao ouvir o trecho ‘está nascendo o novo líder’.

Neste momento, a funkeira olhou para Camilla e achou que a sister não tinha gostado da atitude dela e fechado a cara.

Pocah então questionou Juliette se a influenciadora teria comentado algo sobre ela. A paraibana disse que não e que Camilla já estava séria. No fim, pediu que a cantora conversasse diretamente com a a sistir de Nova Iguaçu.

A líder da semana seguiu o conselho de Juliette e ouviu de Camilla que ela entendeu a situação de forma errada.

A paraibana resolveu chamar as duas para conversar e deu seu ponto de vista da situação. Eu tava dançando sozinha, você [Camilla] e Gil conversando e dançando. (…) Eu não ouvi o que era. Quando deu o refrão Pocah veio correndo e cantou e você também. (…) Quando a gente virou, Camilla fez assim ‘Ju’, ai eu entendi assim ‘Ju falta eu e você ser líder’, mas você não falou nada, não deu tempo”, disse.

Pocah disse que não se chateou e Camilla reafirmou que não estava falando sobre isso. Pocah diz que “pegou o bonde andando” e cita um problema da fala de Juliette: “O único problema foi que você falou que ela disse uma coisa que ela não tinha dito”.

Juliette, então, explicou que julgou a situação pelo que estava sentindo. “Eu queria ter falado ‘falta eu e você, vamos ser líder! Eu quero que a gente seja líder’. Era o sentimento do meu coração. Você (Camilla) não falou porque não conversamos. Eu estava de um lado da pista, você do outro, e Pocah do lado. Não dava tempo de conversar”.

Ao ser interrompida por Pocah, a paraibana se irritou e questionou: ‘A culpa é minha agora?”. A funkeira disse que estava comentando pelo próprio bem de Juliette.