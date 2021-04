Entenda como o BBB monopolizou discussão sobre o Auxílio nas redes

Na noite desta quarta-feira (21), em uma conversa dentro do programa Big Brother Brasil, da TV Globo, o participante Arthur Picoli criticou as pessoas que estavam recebendo o Auxílio Emergencial sem necessidade. Os outros participantes também começaram a dar as suas opiniões sobre o tema.

Pronto. Isso foi o suficiente para que o programa simplesmente monopolizasse o assunto nas redes sociais. No Twitter, por exemplo, o assunto ficou entre os 20 assuntos mais comentados do momento. A conversa que durou pouco menos de cinco minutos, virou motivo para muita discussão na internet.

É que a alta audiência do programa estaria colocando uma lupa de aumento em tudo o que os participantes falam. E este ano em especial, o Auxílio Emergencial virou pauta dentro e fora do reality. No último dia 16, por exemplo, a imprensa noticiou que uma das participantes recebeu o Auxílio meses antes de entrar na casa.

Essa participante é Juliette Freire. A maquiadora é uma das grandes favoritas do público para levar o prêmio. De acordo com a matéria do Portal UOL, ela recebeu cerca de R$ 3 mil em auxílio no período em que não podia trabalhar no ano passado. Essa matéria teve divulgação no último dia 16 de abril.

Nesta data, o Auxílio de Juliette virou o principal assunto da rede. Para se ter uma ideia do tamanho da situação, das 10 notícias com mais curtidas e comentários sobre o Auxílio Emergencial no Twitter no dia 16, nove eram sobre a maquiadora do Big Brother.

BBB x Redes oficiais

Uma competição que não é nada equivalente. Juliette tem mais de 22 milhões de seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Em um nível de comparação os perfis do Ministério da Cidadania, do Ministério da Economia e da Caixa Econômica Federal possuem juntos cerca de 2,4 milhões de seguidores na mesma rede social.

Para analistas políticos, não há dúvidas de que o programa da TV Globo chega na casa de mais pessoas. Uma fala do participante Gilberto sobre o programa na última semana teve oito vezes mais compartilhamentos do que o post da Caixa Econômica com calendário oficial do Auxílio no Twitter.

Críticas

Nas redes sociais, as pessoas se dividem sobre esse poder que o programa tem sobre o assunto. Aparentemente a maioria critica essa repercussão e diz que o programa ajuda a banalizar o tema. De acordo com essas pessoas, os cidadãos deveriam se informar pelos canais oficiais.

Há quem diga ainda que os brasileiros que estão pensando mais no Big Brother do que no Auxílio Emergencial estariam vivendo em uma espécie de alienação. E isso, ainda de acordo com essas pessoas, não ajudaria o país em nada neste momento da pandemia.

Seja como for, algumas pessoas afirmam que não há nada de mal nisso. Pelo contrário. Essas pessoas acreditam que o programa estaria ajudando a deixar o assunto mais popular em um momento tenso para o país. Tudo é portanto uma questão de ponto de vista.

Auxílio Emergencial

Os “brothers” ainda não sabem, mas o Governo Federal começou os pagamentos do novo Auxílio Emergencial. Esses pagamentos, aliás, começaram no último dia 6 deste mês. Boa parte dos informais e dos beneficiários do Bolsa Família recebeu a primeira parcelas. Os valores do programa este ano variam entre R$ 150 e R$ 375.