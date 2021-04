Entenda por que o Governo incluiu mais 200 mil beneficiários no Auxílio

Mais 200 mil pessoas entraram para o Auxílio Emergencial do Governo Federal de última hora. O próprio Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, confirmou essa informação. Ele adiantou, aliás, que essas pessoas irão começar a receber o benefício já no próximo dia 15 de abril.

Mas quem são essas pessoas e por que elas entraram de última hora? De acordo com Guimarães, essas pessoas fizeram o pedido para entrar no Auxílio Emergencial no ano passado, mas por algum motivo elas não conseguiram entrar o programa.

Como se sabe, essa nova fase do Auxílio só vai pagar as parcelas para pessoas que efetivamente receberam o Auxílio no ano passado. Esse é a regra geral. Então, em tese, se você não recebeu Auxílio no ano passado, também não deve receber essa quantia agora.

Diante disso, a Caixa confirmou o pagamento das novas parcelas para pouco mais de 40 milhões de pessoas. Com essa quantidade de pessoas, o banco percebeu que poderia fazer pagamentos para mais pessoas. Por isso, eles decidiram ampliar a base de análise de dados.

Então agora eles já estão começando a inserir as pessoas que não receberam o Auxílio no ano passado. Isso não quer dizer obviamente que todo mundo que não recebeu no ano passado vai receber agora. Mas quer dizer que o Governo já não impede a presença dessas pessoas na nova rodada do Auxílio.

Como saber se vai receber

Se você não recebeu o Auxílio no ano passado e está interessado em saber se vai poder receber agora, a saída é ficar atento nas informações. Em regra geral, é importante saber que neste caso a informação não vai até você. Você é que vai precisar procurar saber como está a sua situação.

De acordo com Pedro Guimarães, o ideal é ficar atento em dois canais de comunicação. O primeiro é o número 111, onde você vai poder tirar dúvidas sobre o tema. O segundo são as plataformas para tirar as dúvidas como site da Caixa Econômica Federal ou até mesmo do Dataprev.

Não adianta ir até uma agência da Caixa Econômica para consultar essa informação. O máximo que você vai conseguir por lá é ajudar a disseminar um vírus que já matou mais de 330 mil pessoas no país. Então o ideal é saber essa informação em casa mesmo via internet ou telefone.

A PEC do Auxílio

A quantidade de pessoas que vai receber o novo Auxílio Emergencial tem total relação com a PEC Emergencial que o Congresso aprovou há algumas semanas. É que esta PEC definiu que o Governo tem R$ 44 bilhões de teto para usar nesse Auxílio.

É a partir deste teto portanto que o Governo define a quantidade de pessoas que vai receber as novas parcelas. O dinheiro que o Governo tinha no ano passado era muito maior. Por isso que eles conseguiram pagar o dinheiro para cerca de 70 milhões de pessoas. Agora esse número caiu para pouco mais de 40 milhões.

Seja como for, o Presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, disse que espera que mais alguns milhões entrem no programa já nas próximas semanas. Portanto é importante ficar atento com as informações dos canais oficiais do Governo Federal.