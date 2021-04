Entourage: HBO é acusada pelo criador de promover boicote à série

Em entrevista recente ao Yahoo Entertainment, Doug Ellin, criador de Entourage, acusou a HBO de promover um certo boicote à sua série por conta da força que alguns movimentos sociais ganharam nos últimos tempos, como o #MeToo.

De acordo com o produtor e roteirista, a produção televisiva não foi lembrada pela emissora em diversas ocasiões importantes.

“Fomos indicados ao Emmy e ao Globo de Ouro por muitos anos, então, não nos incluir em uma lista de comédias imperdíveis do canal é muito bizarro”, comentou ele, acrescentando que outras séries da emissora que também possuem problemas de conteúdo não foram esquecidas.

“Fiquei bastante ressentido”, admitiu. “Ninguém falou nada sobre os Sopranos, uma série em que os personagens assassinam pessoas. Talvez devêssemos reavaliar se assassinar pessoas em um programa televisivo é algo bom”, criticou.

(HBO/Reprodução)Fonte: HBO

“Não quero parecer desagradável ou que estou vendo Entourage como arte erudita, mas a série aborda um retrato bastante preciso de como as pessoas [se comportavam] naquela época em Hollywood”, explicou.

Entourage: produção da HBO abordou bastidores de Hollywood com base na vida de Mark Wahlberg

Lançada em 2004, a série apresenta as experiências de Vincent Chase (Adrian Grenier), um ator de Nova York, e de alguns de seus amigos quando eles se mudam para Los Angeles. O grupo tenta se infiltrar na indústria cinematográfica, passando por muitos problemas.

Os episódios tiveram como base os relatos do ator Mark Wahlberg, que, inclusive, assinou a produção executiva do projeto ao lado de Doug Ellin. Ao longo de oito temporadas, o público assistiu a diversos dilemas profundos dos personagens. No elenco, também estavam Kevin Dillon, Jerry Ferrara, Kevin Connolly e Jeremy Pivenc.

Até o momento, a HBO não se pronunciou sobre as declarações de Doug Ellin.