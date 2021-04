Entre Facas e Segredos: Netflix compra sequências por US$ 450 mi

A Netflix lançou uma bomba na indústria cinematográfica ao comprar os direitos de duas sequências de Entre Facas e Segredos por cerca de $450 milhões.

Anteriormente foi divulgado que o diretor Rian Johnson estava oficialmente desenvolvendo Entre Facas e Segredos 2, com Daniel Craig. No entanto, a notícia de que o streaming quer fazer uma terceira continuação com os dois colaboradores também chegou ao público.

O preço de $450 milhões que foi relatado torna o negócio da Netflix a maior compra de filme da história, e é cerca do dobro do orçamento de The Gray Man, que, com mais de $200 milhões, é o filme original do streaming mais caro até hoje. No entanto, um representante do serviço disse que, apesar da compra ser verdadeira, o valor que circula em alguns canais não.

A primeira sequência do filme começará a ser rodada em 28 de junho, na Grécia, e o elenco começará imediatamente.

O acordo com a produção dá à Netflix uma nova franquia para chamar de sua. O primeiro filme foi distribuído pela Lionsgate em novembro de 2019 e se tornou uma sensação de bilheteria, arrecadando $311 milhões em todo o mundo. É cada vez mais raro um produto original estourar nas bilheterias de forma tão grande, então não foi surpresa quando, em fevereiro de 2020, veio a notícia de que Johnson e Craig estavam avançando e transformando a história em uma franquia.

Mesmo antes da produção estrear nos cinemas, Johnson sempre imaginou que se tornaria uma franquia de mistérios independentes. Em setembro de 2019, Johnson contou que se divertiu muito trabalhando com Daniel Craig e produzindo um filme completo, desde a criação até a realização.

(Lionsgate/Reprodução)Fonte: Lionsgate

Ele acrescentou: “Nunca me interessei muito em fazer sequências, mas essa… a ideia de fazer mais destas com Daniel como personagem, não são sequências. É exatamente o que Agatha Christie fez. Ele está surgindo com um novo mistério, um local totalmente novo, um elenco totalmente novo, uma nova mecânica do apelo de um mistério e tudo mais. Seria uma explosão”.

Entre Facas e Segredos é estrelado por Daniel Craig como Benoit Blanc, um detetive mestre que investiga o assassinato de um rico romancista policial. O filme original contou com um elenco que incluía Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer. Nas duas sequências, Blanc investigará novos mistérios.