Entrega de kits de merenda escolar pela SEMED Penedo ocorre na Escola Manoel Soares de Melo

Decom/ PMP

Desempregado e sem perspectiva, diante das dificuldades ocasionadas pela Covid-19, o pai de três filhos e percussionista José Edimilson Santos foi mais um, entre centenas de pais e mães penedenses beneficiados pela entrega dos kits de merenda escolar, ação da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo.

Por conta da pandemia que afeta todo o planeta, ele não consegue exercer a sua profissão, principal fonte de renda.

Com isso recorre a trabalhos esporádicos fora de sua área de atuação, para garantir o sustento de sua família.

Morador da comunidade de Vila Matias, localidade situada no Bairro Dom Constantino, parte Alta de Penedo, José Edimilson agradece ao trabalho da gestão Crescendo com Seu Povo, que diante da impossibilidade das aulas presenciais distribui com as famílias dos alunos, a merenda escolar que seria servida durante o intervalo das aulas.

“A distribuição desse kit é muito importante para a gente, pais de família. Com as dificuldades é uma importante ajuda. Hoje recebi três kits, porque tenho três filhos que estudam nessa escola e ficou muito feliz, pois vai ajudar a levar comida para o pessoal lá em casa”, afirmou

SEMED

Os kits de alimentação escolar são compostos por frutas e verduras cultivados pelos agricultores familiares penedenses, cuja produção é adquirida pela Secretária de Educação por meio do PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Os itens são constantemente avaliados por nutricionistas, que indicam a quantidade necessária de cada alimento para uma refeição equilibrada nutricionalmente, por parte dos alunos.

O Articulador de Ensino da Escola Manoel Soares de Melo, Gilvan Sátiro destaca a importância desse trabalho desenvolvido pela SEMED e que chega a comunidade de Vila Matias, após passar por diversas outras localidades, nas zonas urbana e rural.

“Iniciamos hoje a entrega dos kits de alimentação para nossos alunos e convidamos aos pais que venham até a escola para buscar esses alimentos. A ação continua até sexta-feira, sendo dividido por turmas, que vão da educação infantil ao 6º ano do ensino fundamental”, explicou o Articulador.

No total estão sendo entregues 680 kits, entre esta quarta-feira e sexta-feira (30).

Por Thiago Sobral- jornalista Decom PMP