Entrega de vacinas será retomada no dia 3 de maio, afirma diretor do Butantan

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, infirmou que a entrega de vacinas contra a covid-19 ao Ministério da Saúde deverá ser retomada no próximo dia 3 de maio. Covas admitiu um “pequeno atraso”, uma vez que a previsão era que o instituto concluísse o primeiro contrato com a pasta para o fornecimento de 46 milhões de doses até o fim de abril. Ao todo, restam ser entregues 3,2 milhões de doses.