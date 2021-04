Entretenimento: Luciano Huck volta para a disputa pela vaga de Faustão na Globo

A Rede Globo havia definido que jogos de futebol iriam substituir o Domingão do Faustão após a saída de Fausto Silva da emissora, porém, após adiar seus planos políticos e renovar o contrato, Luciano Huck está de volta para a disputa.

De acordo com o Metrópoles, o apresentador estendeu o contrato com a emissora até 2025, o que impede que ele possa concorrer à presidência do Brasil nas próximas eleições. O contrato atual vence no mês de junho.









Mesmo antes do impasse, Huck era uma das apostas da Globo para ocupar o espaço deixado por Fausto Silva nos domingos da emissora. O Domingão do Faustão é um dos campeões de faturamento de todas as emissoras brasileiras.

Desde cedo, acompanho o encontro de líderes promovido por @JoeBiden pra debater a questão do clima. Ouvi com atenção o discurso das autoridades brasileiras. Me pareceu que vivemos em outra dimensão. Alice deve estar estranhando as novas companhias no seu País das Maravilhas. — Luciano Huck (@LucianoHuck)

April 22, 2021





Alguns portais haviam adiantado que a emissora estava pressionando Luciano a abandonar sua vontade de ser candidato político, oferecendo as tardes de domingo ao apresentador. Aparentemente, o acordo deu certo.

Porém Huck não irá entrar logo após a saída de Fausto, que está marcada para o dia 26 de dezembro. Filmes e jogos de futebol irão ocupar o espaço durante boa parte do ano que vem. Uma das ideias é que Huck mova o Caldeirão para domingo, porém mais cedo do que o programa de Fausto, para acostumar o público.