Entrevista de Emprego – Aumente Suas Chances de Sucesso

Entrevista de emprego e as chances de sucesso para o candidato

Uma entrevista de emprego pode representar um momento tenso para o candidato, no entanto, é possível se atentar a alguns pontos para aumentar suas chances de sucesso em uma entrevista de emprego.

Evite se atrasar para uma entrevista de emprego

Procure ser pontual em uma entrevista de emprego, no entanto, caso ocorra algum problema, seja sincero em explicar o motivo do atraso.

O que você vai vestir?

Na atualidade, nem todas as empresas exigem que a vestimenta seja social. Por isso, analise a cultura da empresa através do site, por exemplo. Se for uma startup, por exemplo, é possível que possa se vestir de forma casual.

Comunique-se bem!

Responda de forma assertiva, seja cordial e mantenha contato visual. Respire fundo para que não se perca nas palavras e direcione sua narrativa. (Veja nosso artigo sobre a metodologia star).

Considere as suas habilidades dentro de sua trajetória profissional

Exponha situações difíceis que você solucionou, demonstre suas habilidades práticas quando questionado. Considere os pontos de resolução em suas experiências e os direcione dentro da entrevista, desde que seja cabível esse direcionamento.

Informe-se sobre a empresa

Procure informações sobre a missão, visão e valores do negócio. Verifique o site, Linkedin, dentre outras plataformas.

Questione

Utilize a abertura que o entrevistador lhe dá para tirar dúvidas, não é um problema se informar melhor sobre os benefícios, horários e outros pontos. O importante é que não saia da entrevista com dúvidas, afinal, é para isso que é aberto esse momento em uma entrevista de emprego.

Seja natural

Embora seja importante seguir as dicas e se adequar, é fundamental que mostre suas qualidades através de uma atitude natural.

Demonstre interesse e elabore suas respostas

Demonstre interesse pela vaga e elabore suas respostas. Treiná-las em casa pode ser importante para que possa direcionar a sua entrevista de emprego.

Não desista dos seus objetivos

Tenha foco em seus objetivos pessoais, mesmo que não consiga a vaga neste momento, poderá se direcionar de forma dinâmica para outras posições. O importante é que acredite em suas habilidades e busque por oportunidades que sejam correlatas ao seu objetivo pessoal.

Utilize o Linkedin

O Linkedin é uma ferramenta atual e dinâmica que direciona os candidatos na atualidade. Veja nossas dicas de como utilizar o Linkedin e mantenha seus dados atualizados.

Dessa forma, estará mais evidente no mercado para que aumente suas chances de sucesso em uma entrevista de emprego. Além disso, lembre-se de que pode buscar melhorias em seus processos internos que irão se destacar naturalmente em um processo seletivo.