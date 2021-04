“Equipo que tiene jerarquia”: técnico do Vélez aponta protagonismo e importância do Mengo como trunfos para vitória Rubro-Negra

Na última terça-feira (21), o Mengão deu o pontapé inicial na Libertadores 2021 com uma vitória sobre o Vélez por 3 a 2, em jogo disputado em Buenos Aires. No duelo bem disputado, o Rubro-Negro esteve atrás no placar por duas vezes.









A vitória do Mais Querido foi resultado de um time que soube encontrar espaços raros, muito pelo padrão de jogo ‘pegado’ imposto pelo adversário. A decisão do resultado, até por isso, veio pela talento de Arrascaeta, com um golaço do uruguaio após um chute da intermediária acertando o ângulo da meta adversária.

O Rubro-Negro impôs seu jogo para conseguir superar a marcação dos argentinos e também os erros cometidos que possibilitaram os gols do adversário. Após a partida, o técnico do Vélez Sarsfield, Mauricio Pellegrino, concedeu entrevista e apontou os atributos da equipe de Rogério Ceni:

"É uma equipe que tem tanta hierarquia que nas possibilidades que você dá tem um percentual de eficácia muito alto. Mesmo assim, você tem que olhar para as coisas positivas que fizemos, olhar para frente e pensar no próximo jogo ", declarou Pellegrino.

“É uma equipe que tem tanta hierarquia que nas possibilidades que você dá tem um percentual de eficácia muito alto. Mesmo assim, você tem que olhar para as coisas positivas que fizemos, olhar para frente e pensar no próximo jogo ”, declarou Pellegrino.

A palavra “jerarquia”, utilizada pelo treinador do Vélez, expressa um olhar peculiar do futebol argentino. O termo, em tradução literal para o português, significaria ‘hierarquia’, mas a expressão, no futebol sul-americano, engloba protagonismo, importância, peso e imposição, justamente os elementos que garantiram a vitória do Mengo em Buenos Aires. A tal “jerarquia” também esteve no poder decisivo de Arrasca.

El gol de la victoria de Flamengo en el Amalfitani lo hizo Giorgian De Arrascaeta con este zapatazo.

Donde la metiste cocho ������ pic.twitter.com/ulLhQkkyQZ — Noticia Celeste (@Noticia_Celeste)

Inspirando a terminologia “bolera” dos hermanos, o Mengão tem como próximo compromisso na Libertadores o duelo contra o Unión La Calera (CHI), no Maracanã, na próxima terça-feira (27).