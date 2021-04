‘Era quente mesmo’ · .

A grande atração da novela Mulheres de Areia (1993), que estreou na semana passada no Globoplay, é a tensão entre as irmãs gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Gloria Pires. As duas eram completamente diferentes: uma boazinha e a outra terrível. Mas, ao contrário do que era esperado, a atriz sentia certa predileção do público pela vilã.

“No caso de Ruth e Raquel, todo mundo adorava o caráter da Ruth, a maneira como ela tratava o Tonho da Lua [Marcos Frota], o namorado, a família, como ela perdoava a irmã, que fazia um monte de besteira, que a prejudicava. Mas sem dúvida nenhuma o público adorava a Raquel. Todo mundo gostava da Ruth, achava que ela era muito bacana, mas quente mesmo era a Raquel”, afirmou a atriz em entrevista ao programa As Vilãs que Amamos, do canal Viva.

O ponto central de Mulheres de Areia é a rivalidade entre a gêmea boa e a má. Ruth é doce, generosa e amorosa, enquanto Raquel é invejosa, egoísta, ambiciosa e se aproveita da volta da irmã à cidade para roubar o namorado dela.

Em determinado ponto da trama, Raquel é dada como morta, e Ruth usa a oportunidade e se faz passar pela irmã (que retorna na reta final, deixando tudo ainda mais confuso).

“Quando um personagem fica só seguindo a boa moral, ele fica muito sem possibilidades. Que é interessante, dependendo muito da trama que você tenha, mas no caso de Ruth e Raquel foi perfeito, [Ruth] tinha o contraponto da irmã fazendo todas as loucuras possíveis e imagináveis”, opinou Gloria Pires.

A atriz ainda contou que fez um longo trabalho de pesquisa com irmãos gêmeos para conseguir entender um pouco melhor como acontecem as dinâmicas entre eles.

“Mulheres de Areia tinha essa coisa de ter a heroína e a vilã com a mesma cara. O desafio foi diferenciar essas pessoas. Pra isso, eu fiz um trabalho longo de pesquisa com gêmeos, trazendo as situações colocadas na novela, e foi muito importante ouvir daquelas pessoas que viviam realmente essa situação de o momento em que um sacaneia o outro, um tem inveja do outro, de que forma essa jogo se dá entre eles”, explicou.