O nariz em pé de Maria Clara foi um dos principais obstáculos para Andréia Horta nos primeiros capítulos de Império, que voltará ao ar na próxima segunda (12). Avessa às futilidades da filha de José Alfredo (Alexandre Nero), a intérprete confessa que precisou de uma preparação para virar rica na novela das nove.

“Eu nunca tinha feito uma personagem de elite, então eu não sabia como me portar à mesa, caminhar com aquelas roupas de marca. Eu era zoada pelos colegas de elenco por não saber distinguir uma bolsa da outra. Foi um trabalho muito grande para colocar o meu corpo dentro dessa atitude mais soberba”, explica a atriz ao ..

A artista, aliás, vê a guerra pelo poder entre os herdeiros do comendador como um microcosmo do que acontece hoje no Brasil. “Eles tinham fome pelo poder, eram pessoas riquíssimas, mas com zero empatia. Uma galera com muita grana que, ao mesmo tempo, ficava ali se mordendo e digladiando justamente por dinheiro”, analisa.

Andréia, entretanto, acredita que vai ser bom para o público vê-la como Maria Clara para logo depois assisti-la como a Lara de Um Lugar ao Sol, que teve a sua estreia adiada pela pandemia de Covid-19. O folhetim de Lícia Manzo segue com as gravações paralisadas e, a princípio, deve ir ao ar no segundo semestre deste ano.

“É uma personagem de outra classe social, mas com o coração cheio de empatia e de justiça. Então eu acho que não há chance de rever Império e me deixar influenciar [pela Maria Clara], porque são papéis completamente diferentes. Quer dizer, eu só vou descobrir se é isso mesmo quando estrear, porque é a primeira vez que reprisam algum trabalho meu”, brinca.

Ela, inclusive, não esconde que está curiosa para saber como o público vai receber o folhetim de Aguinaldo Silva sete anos após a estreia. Afinal, o autor sempre foi fã de polêmicas e rodeou a família do comendador de várias delas –como o jeito brucutu de José Alfredo ou o seu relacionamento com a ninfeta Maria Isis (Marina Ruy Barbosa).

“Eu tomei um susto no primeiro momento, mas depois passei a achar essa história de reapresentação maravilhosa. O Brasil mudou muito nesse tempo, então é bom para a gente como artista saber que vai levantar discussões junto ao público que, quem sabe, sejam bem diferentes das de 2014”, filosofa a atriz.

